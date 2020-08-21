В Израиле тридцать отморозков изнасиловали ребенка. Премьер страны назвал это «преступлением против человечества»

Главное: В Израиле тридцать мужчин изнасиловали шестнадцатилетнюю девочку. Преступление прокомментировал премьер страны.

Детали: Жуткое преступление потрясло Израиль. В городе Эйлат тридцать отморозков изнасиловали девочку, которой было всего шестнадцать лет, пишут местные СМИ.

Известно, что она отдыхала с друзьями, употребляя спиртные напитки, после чего пошла в гостиницу, где в номере и произошло нападение.

Полиция говорит, что на камерах наблюдения видно, что насильники выстроились в очередь в комнату девочки.

Нескольких преступников уже задержали: они заверяют, что все произошло «по согласию» их жертвы.

Резонансное ЧП уже прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал случившееся «преступлением против человечества».

В тему: 20 июля 2020 года мы писали, что известная мумия из израильского музея оказалась «подделкой».