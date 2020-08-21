Гороскоп на 22 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 22 августа 2020. 22 августа 2020 года Тельцам надо быть осторожными с финансами. Львам не стоит бояться ставить перед собой вызовы. Для получения желаемого придется выйти из зоны комфорта. Стоит найти отвагу, чтобы изменения в жизни наконец состоялись.

Овен

День 22 августа 2020 года будет насыщен личными переживаниями. Главное, не берите на себя слишком много ответственности и не обещайте того, что не сможете выполнить. Лучше сделать меньше, но уложиться в срок и не подвести других людей.

Телец

Будьте очень внимательны 22 августа 2020 года со своими финансам. Из-за слишком большого доверия к рекламе вы можете приобрести ненужный вам продукт. При этом можете потратить большую сумму денег, но не получите желаемых результатов от покупки.

Близнецы

День 22 августа 2020 года особенно благоприятен для того, чтобы подвести итоги дел и расставить приоритеты. Также стоит составить план на ближайшее будущее и подробно расписать все шаги. Следуйте этому списку и уже через несколько месяцев вы увидите первые результаты.

Рак

Мощный прилив энергии 22 августа 2020 года желательно направить на усовершенствование своей личности и духовный рост. Время хорошо для заключения выгодных контрактов с собой. Вроде как начала изучение того, что нужно для движения по карьерной лестнице или для улучшения здоровья.

Лев

Добавьте 22 августа 2020 года уверенности в своих действиях и перед вами откроются новые двери. Фортуна любит тех, кто не боится ставить перед ней вызовы.

Дева

Любое перемещение 22 августа 2020 года, которое выходит за пределы вашей привычной деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а потому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

Весы

Весам 22 августа 2020 года рекомендуют отдохнуть после напряженной работы. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.

Скорпион

День 22 августа 2020 года идеально подходит, чтобы отправиться на прогулку на свежем воздухе. Также хорошо будут даваться дела, связанные с обучением и искусством, ведь любая работа, направленная на творчество и познание, будет даваться легко.

Стрелец

В первой половине дня 22 августа 2020 года вам будет легко даваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Козерог

Интеллектуальные способности Козерогов 22 августа 2020 года будут полностью активизированы. Новые знания вам сегодня просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете потерять хороший шанс в жизни.

Водолей

22 августа 2020 года не стоит поддаваться влиянию собственных тревог. Дайте жизни немного времени и не делайте поспешных выводов. Особенно, если вы чувствуете охлаждение отношений с вашим любимым человеком.

Рыбы

В делах 22 августа 2020 года особых курьезов не возникнет, однако принимать решение может быть нелегко. Есть шансы, что долго будете колебаться между всеми «за» и «против» и так ничего и не решите. Поэтому принятие важных решений лучше перенести на следующую неделю.

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:

— имело место случайное совпадение,

— имело место самовнушение,

— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».