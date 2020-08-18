Российские казаки утверждают, что дистанционное измерение температуры может стирать память

Главное: Российским казакам запретили измерять температуру дистанционным тепломером, который прикладывается ко лбу, в связи с опасностью стирания памяти. Утверждается также, что за время пандемии ни один казак не заразился коронавирусом.

Детали: Российских казаков предупредили об угрозе стирания памяти в случае прикладывания ко лбу дистанционного термометра для измерения температуры. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в соответствующем приказе Совета казаков России.

В директиве также рекомендуется отказаться от вакцинирования отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V», пока не появятся результаты исследований и его не одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Представитель объединения Геннадий Ковалев сказал, что за все время эпидемии не заразился ни один казак. «Почему этот феномен умалчивают и не изучают? Болеют все, даже служители РПЦ, а казаки нет», — заявил он.

Как отмечает издание, в начале марта текущего года казаки одними из первых ввели в своих кругах ограничения из-за пандемии. В частности, им было запрещено целовать кресты, иконы и руки священников.

В тему: 5 июня 2020 года на сайте Зеленского появилась петиция с требованием запретить чипизацию населения Украины на законодательном уровне.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Одна из его дочерей уже якобы испытала ее на себе.

При этом данная информация не вызвала доверие в мире.