В США умер последний брат президента Трампа

Главное: В США от тяжелой болезни умер младший брат Дональда Трампа, который пытался запретить выход книги с критикой о нем.

Детали: Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта. Как сообщает ВЗГЛЯД.РУ, в заявлении американского лидера, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома, говорится, что смерть наступила в субботу, 15 августа.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать», — заявил Трамп, подчеркнув, что рано или поздно они встретятся снова.

«Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — заключил американский лидер.

Отметим, что 71-летний Роберт Трамп был госпитализирован в середине августа в связи с тяжелым заболеванием. При этом неизвестно, о чем именно идет речь. Этим летом он пытался в судебном порядке не допустить публикацию книги племянницы Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В ней Мэри, будучи доктором по клинической психологии, рассказала о том, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

После смерти Роберта у Трампа не осталось братьев. Однако есть еще две сестры.

В тему: В августе 2019 года президент США Дональд Трамп рассказал о своем брате Фреде, который умер от алкоголизма в 1981 году в возрасте 43 лет.