Американцы создали «чудо-зелье» от похмелья

Главное: Ученые создали специальный раствор от похмелья. И уже испытали его.

Детали: Американские ученые решили победить похмелья и создали для этого специальное чудо-зелье. Об этом пишет издание Рsychcentra.

Сообщается, что исследователи набрали группы добровольцев из более чем двух сотен людей в возрасте 18-65 лет, которым дали выпить таинственное средство.

В публикации говорится, что «за 45 минут до начала употребления спиртного, а также сразу же после окончания возлияния людям дали три разных вида растворов».

Уточняется:

- Первая группа добровольцев получила 7,5% раствор с растительными экстрактами корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, а также с такими элементами и веществами, как магний, калий, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, фолиевая кислота и тиамин, инулин и стевиолгликозиды.

- Вторая группа приняла раствор с теми же элементами, но без растительных экстрактов.

- Третья группа, как и полагается в таких экспериментах, получила плацебо.

До начала эксперимента у людей измерили давление и взяли анализы мочи и крови, а через двенадцать часов сделали новые заборы.

Выяснилось, что интенсивность похмелья (как по самочувствию, так и по анализам) у трех групп была разной.

Ученые говорят: «Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил эликсир с растительными экстрактами и другими элементами. У них уменьшилась головная боль по сравнению с участниками, принявшими плацебо, на 34%. Тошнота сократилась на 42%, беспокойство – на 41%, чувство безразличия – на 27%».

Сообщается, что «вторая группа не заметила особых улучшений».

В тему: 16 июня 2020 года мы писали, что русские назвали «идеальный способ» победить похмелье.

2 января 2020 года сообщалось, что ученые из университета Брайтона в Великобритании сообщили, как спастись от новогоднего похмелья.