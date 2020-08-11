На Волыни патрульный полицейский брал взятки, не выключая бодикамеру

Главное: На Волыни задержали патрульного, который заснял на свою бодикамеру процесс получения взяток от водителей на дорорге у с. Кременец.

Детали: Сотрудника Управления патрульной полиции в Волынской области задержали по подозрению в неоднократном получении неправомерной выгоды. Как сообщает пресс-служба местной областной прокуратуры, 18 марта 2020 г на автодороге вблизи села Кременец Рожищенского района он останавливал автомобили под предлогом превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств и предлагал водителям за несколько сот гривен не привлекать их к административной ответственности.

В результате трое водителей предоставили капралу полиции по 200 грн и еще один — 300 грн.

При этом, как утверждается, все это полицейский фиксировал на свою дежурную бодикамеру.

Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения.

С работы он уже уволен.

В тему: В ноябре 2015 года на Волыни правоохранители задержали при получении взятки в размере двух тысяч гривен полицейского дорожно-патрульной службы.