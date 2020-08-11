Эксперты дали детальный прогноз на матч «Шахтера» и «Базеля» в Лиге Европы

Главное: Появился детальный прогноз на матч четвертьфинала Лиги Европы между «Шахтером» и «Базелем». Чемпиону Украины пророчат победу в поединке.

Детали: В 22-00 вторника, 11 августа, в немецком Гельзенкирхене начнется матч четвертьфинала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и швейцарским «Базелем». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали подробный прогноз на поединок.

Напомним, что встреча будет сыграна на «Фельтинс-Арене», рассудит поединок Майкл Оливер, а посмотреть матч можно по телеканалу «Футбол-1».

Специалисты считают чемпиона Украины фаворитом поединка. На победу «горняков» ставят 1,88 к 1, на ничью в основное время – 3,7 к 1, а на победу швейцарцев – 3,9 к 1. На выход «Шахтера» в полуфинал турнира ставки принимают как 1,44 к 1, а на проход «Базеля» ставят 2,62 к 1.

Наибольшие шансы отличиться в составе «горняков», по мнению букмекеров, имеют Жуниор Мораес (2,05 к 1) и Марлос (2,5 к 1).

Самым вероятным исходом встречи называют победу «Шахтера» в основное время со счетом 1-0 (7 к 1).

В тему: 11 августа 2020 года мы писали о том, что эксперты оценили шансы украинцев выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

8 августа 2020 года сообщалось, что букмекеры считают, что «Шахтер» не выиграет Лигу Европы.