Цены на нефть продолжают стабильный рост. Что происходит?

Главное: Нефть продолжает дорожать. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на черное золото.

Детали: Во вторник, 11 августа, цены на нефть продолжили свой рост. Об этом свидетельствуют сводки биржевых торгов сегодня.

Специалисты предупреждают, что положительная динамика может сохраниться до конца августа.

Так, нефть марки Brent поднялась в цене еще на 0,24% до 45,10 долларов за баррель, а WTI подорожала сразу на 0,55% до 42,17 долларов.

Ранее эксперты называли причинами роста цен на черное золото ухудшение мировой ситуации с коронавирусом, а также стартовавшее наращивание добычи странами ОПЕК+ на полтора миллиона баррелей в сутки, однако с осени ситуация должна измениться, считают аналитики, из-за чего фьючерсы сейчас дорожают.

Также специалисты говорят о росте спроса на нефть в странах Азии, где после падения из-за пандемии коронавируса начала подниматься экономика.

В тему: 10 августа 2020 года мы писали о том, что нефть продолжает расти в цене.