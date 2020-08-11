Украинцам рассказали о погоде на ближайшие выходные, 15-16 августа

Главное: В ближайшие выходные в Украине должно быть относительно сухо. Синоптики обещают прохладную погоду.

Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные, 15-16 августа. Синоптики говорят, что дожди с грозами пройдут в западных областях, а на остальной территории страны должно быть сухо и малооблачно.

Жара отступит. Днем будет до 19-27 тепла, а ночью плюс 9-17.

В Киеве уик-энд должен обойтись без осадков: днем ожидается плюс 19-21, а ночью 11-13 тепла.

Карта погоды в Украине на 15-16 августа 2020 года:

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.