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Украинцам рассказали о погоде на ближайшие выходные, 15-16 августа

Автор: «Фраза»
11.08.20 11:01
289
Украинцам рассказали о погоде на ближайшие выходные, 15-16 августа

Главное: В ближайшие выходные в Украине должно быть относительно сухо. Синоптики обещают прохладную погоду.

Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные, 15-16 августа. Синоптики говорят, что дожди с грозами пройдут в западных областях, а на остальной территории страны должно быть сухо и малооблачно.

Жара отступит. Днем будет до 19-27 тепла, а ночью плюс 9-17.

В Киеве уик-энд должен обойтись без осадков: днем ожидается плюс 19-21, а ночью 11-13 тепла.

Карта погоды в Украине на 15-16 августа 2020 года:

Погода

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.

Тэги: общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, дожди, новости Украины

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