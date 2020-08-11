Курс гривны продолжает укрепляться: данные на 11 августа 2020 года

Главное: Курс гривны укрепился. Доллар и евро дешевеют.

Детали: Во вторник, 11 августа, курс гривны снова укрепился. Свежие котировки валют публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор на пять копеек опустил цену американского доллара – до 27,60 гривен.

Куда сильнее просел евро – сразу на двадцать одну копейку, – до 32,47 гривен.

Отметим, что в последние дни курс гривны понемногу рос.

Курс валют на 11 августа 2020 года:

В тему: 10 августа 2020 года мы писали, что гривна начала неделю с небольшого роста.