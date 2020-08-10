Гривна начала неделю с небольшого роста

Главное: Гривна подорожала в начале недели. Доллар и евро немного упали в цене.
Детали: В понедельник, 10 августа, курс украинского гривны слегка укрепился. Котировки валют публикует Национальный банк.
Финансовый регулятор немного снизил цены иностранных валют.
Так, американский доллар подешевел на три копейки – до 27,65 гривен.
Еще больше снизилась цена евро, на двенадцать копеек, – до 32,68 гривен.
Котировки валют на 10 августа 2020 года:
В тему: 7 августа 2020 года мы писали, что курс гривны немного укрепился к концу недели.