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Сотрудника госпредприятия «Антонов» избили за ношение «неправильной» символики

Александр Панько
09.08.20 11:21
783
Сотрудника госпредприятия «Антонов» избили за ношение «неправильной» символики

Главное: За ношение советской символики избит сотрудник госпредприятия «Антонов» Евгений Сова.

Детали: В Киеве (Святошинский район) 7 августа был избит сотрудник госпредприятия «Антонов». Причиной стало то, что он был одет в футболку с советской символикой.

Как сообщает журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале, инцидент произошел, когда Евгений Сова возвращался домой после вечерней прогулки в парке на Нивках. На Святошинском мосту он заметил троих молодых людей спортивного телосложения, которые начали идти за ним.

Они догнали Евгения и потребовали снять футболку, на которой были изображены советские символы. Но он отказался. В ответ хулиганы распылили слезоточивый газ, а затем надели кастеты и начали избивать его по голове.

В тему: Как ранее сообщалось, новая украинская школа растит дегенератов.

Тэги: СССР, политика, Андрей Павловский, криминал, символика, Антонов, Евгений Сова

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