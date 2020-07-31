Доказано судом: на период карантина все украинцы должны носить с собой документы

Главное: В Киеве Дарницкий районный суд оштрафовал на 17 тыс. грн мужчину, которого задержали на улице без документов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и дебоширил на автобусной остановке.

Детали: Дарницкий районный суд принял решение о привлечении к административной ответственности мужчины, который находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, в период действия карантина. Как сообщает ЮрЛига, мужчина, пребывая в общественном месте (на остановке), находился в состоянии алкогольного опьянения, и высказывался нецензурно в сторону прохожих и полицейских. Также он находился на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

В судебном заседании он свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал и не оспаривал обстоятельств, изложенных в протоколе.

Исследовав протокол об административном правонарушении, рапорты, видеозаписи с нагрудных камер полицейских, оценив все обстоятельства дела в их совокупности, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КуоАП, которая предусмотрена ответственность за нарушение правил карантина.

На него наложен штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тыс. грн в пользу государства.

Отметим, что с соответствии с п. п. 2 п. 3 Постановления Кабмина № 392 на период действия карантина запрещается пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

В тему: В апреле 2020 года в Украине начали штрафовать за нарушения карантина в соответствии с принятым Верховной Радой законом. Украинцам при этом предписали носить с собой документы — чтобы полиция могла на месте выписывать штрафы.