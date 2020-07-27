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Ученые озвучили главную угрозу для человечества

Агата Кловская
27.07.20 22:59
1064
Ученые озвучили главную угрозу для человечества

Главное: Желание людей владеть богатством является главной угрозой для всей цивилизации. К такому выводу пришла группа ученых из Швейцарии, Австралии и Великобритании.

Детали: Ученые из Швейцарии, Австралии и Великобритании признали желание людей владеть богатством главной угрозой для человечества.

Как передает «ВМ», свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications.

В частности, ученые указали, что рост благосостояния людей значительно увеличивает выбросы в атмосферу, которые пагубно влияют на состояние всей земной экосистемы.

По мнению специалистов, за стремительно растущем уровне потребления не успевают технологии, которые способны защитить Землю от пагубного влияния человека.

Ученые уверены, проблему можно решить, если убрать неравенство в потреблении, а также бросить вызов бытующему мнению о том, что богатство представляет собой очевидное благо.

В тему: 18 мая 2018 года ученые напугали человечество эпидемией неизлечимого грибка.

Читайте также статью: «Человечество, в том виде, в котором оно сейчас есть, не доживет до конца текущего века».

Тэги: ученые, общество, конец света, Великобритания, исследования, человечество, мир, цивилизация, наука, угроза, Австралия, Швейцария

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