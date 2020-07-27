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На Николавщине у фуры взорвался бензобак, ‒ есть погибшие

Александр Панько
27.07.20 22:33
1693
На Николавщине у фуры взорвался бензобак, ‒ есть погибшие

Главное: В Николаевской области погибли двое мужчин, занимавшихся ремонтом топливного бака автомобиля DAF. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Детали: В городке Баштанка Николаевской области двое мужчин 52-х и 53-х лет стали жертвами взрыва дизтоплива, который случился во время ремонта топливного бака автомобиля DAF.

Как передает пресс-служба областной полиции, предварительной причиной ЧП является несоблюдение правил безопасности, т.к. потерпевшие осуществляли сварочные работы не откачав топливо из бака.

«В результате взрыва оба мужчины получили ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в течение суток умерли», ‒ говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели людей начато уголовное производство.

В тему: 28 мая 2009 года сообщалось, что на Херсонщине попавшая в бензобак искра не оставила от гаражей с машинами и следа.

Ранее соцсети и эксперты отреагировали на взрыв автомобиля в Киеве, в котором погиб полковник Главного управления разведки.

Тэги: жертвы, общество, взрыв, Николаевская область, ремонт, ЧП, фура, регионы, сварщик, дизтопливо, новости Украины

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