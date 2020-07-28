Физики уточнили, сколько лет нашей Вселенной

Главное: Возраст Вселенной – 12,6 миллиарда лет. Об этом говорят физики.

Детали: Физики из США и Великобритании на базе американского Орегонского университета провели интересное исследование. Как пишет издание Astronomical Journal, они высчитали точный возраст Вселенной.

Сообщается, что ученые «использовали известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, и уточнили значение постоянной Хаббла, которую используют в расчетах возраста Вселенной».

По их словам, возраст Вселенной составляет 12,6 миллиарда лет.

Как поясняют физики, «постоянная Хаббла – это коэффициент, который использовал ученый из США Эдвин Хаббл, впервые рассчитавший скорость расширения Вселенной в 1929 году; он связывает расстояние до внегалактического объекта (галактики или квазара) со скоростью его удаления».

Сообщается, что современный метод, «использующий для оценки возраста Вселенной реликтовое излучение (космическое сверхвысокочастотное фоновое излучение, равномерно заполняющее Вселенную и возникшее в момент Большого взрыва), дает другое значение постоянной Хаббла».

В публикации сказано, что физики «использовали принципиально новую методику расчета расстояний в космосе, независимую от постоянной Хаббла, а использующую основанную на эмпирических наблюдениях зависимость Талли-Фишера, связывающую массу или светимость спиральной галактики со скоростью ее вращения».

Издание пишет, что, «используя точно определенные расстояния до пятидесяти галактик в качестве ориентиров, авторы рассчитали удаленность девяноста пяти других галактик, и уточнили коридор значений отношения Талли-Фишера, а более точный учет масс и скоростей вращения галактик позволили математическим путем получить возраст и скорость расширения Вселенной».

Оказалось, что «постоянная Хаббла составляет 75,1 ±2,3километра в секунду на мегапарсек».

В тему: 22 июля 2020 года мы писали, что группа международных ученых высчитала «почти точный» возраст Вселенной. Погрешность равна 21 миллиону лет. По их словам, возраст Вселенной составляет 13,79 миллиарда лет.

Отмечается, что крупномасштабную структуру ранней Вселенной проанализировали на частотах 98 и 150 МГц космического фона, используя информацию, собранную в 2013-2016 годах телескопом Atacama Cosmology Telescope в Чили.