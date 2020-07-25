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Создана маска, способная нейтрализовать коронавирус

Агата Кловская
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Создана маска, способная нейтрализовать коронавирус

Главное: Португальские ученые объявили о создании маски, способной нейтрализовать коронавирус. Свой эффект она сохраняет даже после нескольких десятков стирок.

Детали: Ученые из лиссабонского Института молекулярной медицины создали медицинскую маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.

Как сообщает La Razón, речь идет о многоразовой маске с инновационным покрытием, которое нейтрализует «китайского» паразита при контакте.

Издание отмечает, что эффективность маски против коронавируса подтвердили проведенные испытания. Они показали, что после часа контакта с тканью маски активность вируса SARS-CoV-2 снижается аж на 99%.

Ученые уверяют, что столь потрясающий эффект маска сохраняет даже после 50 стирок.

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 20 июля 2020 года итальянский ученый назвал эффективный способ уничтожить коронавирус.

А 3 июля 2020 года сообщалось, что ученые из Бахрейна научились уничтожать коронавирус с помощью робота-полиглота.

Тэги: ученые, общество, медицина, эпидемия, исследователи, Португалия, маска, коронавирус, COVID-19, медицинская маска

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