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Зеленский надеется, что украинцы одними из первых в мире «опробуют» на себе вакцину от коронавируса

Александр Панько
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Зеленский надеется, что украинцы одними из первых в мире «опробуют» на себе вакцину от коронавируса

Главное: Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19 после ее появления в продаже. Об этом в ходе совещания по поводу эпидемиологической ситуации в стране заявил президент Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна быть среди первых стран, которые смогут купить вакцину от коронавирусной инфекциии COVID-19.

Как передает пресс-служба ОП, об этом глава государства заявил в ходе совещания с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране и меры для предотвращения распространения коронавируса.

«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», ‒ цитирует президента пресс-служба.

Отметим, что ранее британские ученые, которые лидируют во всемирной гонке по созданию вакцины от COVID-19, предостерегли от излишнего оптимизма в отношении этого средства.

В частности, глава британской правительственной целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем заявила, что препарат будет «в той или иной форме» готов к началу 2021 года, однако чудес от него ждать не стоит: вакцина вряд ли сможет защитить человека от заражения коронавирусной инфекций, скорее лишь уменьшит тяжесть симптомов.

Она также подчеркнула, что антиковидная вакцина не будет обладать таким же действием, как, например, комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, укол которой гарантирует, что человек никогда не заболеет ни одной из этих болезней.

«Больше вероятности, что она будет похожа на те, которые защищают от гриппа, снижая риск возникновения тяжелых симптомов в случае заражения», ‒ отметила она.

В свою очередь, профессор Сара Гилберт дополнила информацию Бингем, сообщив, что пожилым людям для адекватного иммунного эффекта, возможно, потребуется два укола, поскольку одна доза вакцины может оказаться для них недостаточной.

В тему: 20 июля 2020 года в ВОЗ назвали примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса.

Читайте также мнение блогера: «Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев».

Тэги: здоровье, вакцина, политика, вакцинация, закупки, Владимир Зеленский, коронавирус, COVID-19

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