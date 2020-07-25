Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые выяснили, как происходит потеря обоняния у больных коронавирусом

Агата Кловская
178
Ученые выяснили, как происходит потеря обоняния у больных коронавирусом

Главное: Коронавирус SARS-CoV-2 изменяет обоняние у пациентов путем воздействия на нейронные клетки. К такому выводу пришли исследователи из США.

Детали: Ученые-нейробиологи из Гарвардской Медицинской школы определили механизм временной утраты обоняния (аносмии) у больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает Ridus, в ходе исследования специалистами были определены типы обонятельных клеток, которые более уязвимы для вируса SARS-CoV-2.

При этом выяснилось, что сенсорные нейроны, обнаруживающие и передающие сигнал от обонятельных рецепторов в мозг, не относятся к уязвимым типам клеток.

Ученые также установили, что обонятельные сенсорные нейроны не экспрессируют ген, кодирующий белок рецептора ACE2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки. При этом данный рецептор экспрессируется в клетках, тесно связанных с обонятельными нейронами.

По словам исследователей, эти данные указывают на то, что наиболее вероятной причиной аносмии у «коронавирусных» пациентов является инфицирование клеток нейронного типа.

«Наши результаты показывают, что новый коронавирус изменяет обоняние у пациентов не путем непосредственного заражения нейронов, а путем воздействия на функцию поддерживающих клеток», ‒ отметил главный автор исследования доцент Сандип Роберт Датта.

В тему: 23 июля 2020 года ученые выяснили, влияет ли группа крови человека на тяжесть коронавирусной болезни.

15 июля 2020 года мы писали, что ученые обнаружили новый способ заражения коронавирусом.

А 15 июля 2020 года сообщалось, какой дешевый и распространенный продукт облегчает коронавирусную болезнь.

Тэги: США, ученые, общество, медицина, исследования, здоровье, мир, наука, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

24.07.20 09:32

Российские диверсионно-ударные группы в войне на Донбассе. Часть 2 (горячее лето-2014)

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
25.07.20 08:00

Фильм «мама!»: библейская хоррор-притча Даррена Аронофски

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Пудрик Денис Валериевич идет ва-банк. Почему Денис Пудрик хочет на Одесскую таможню?
24.07.20 18:19

Пудрик Денис Валериевич идет ва-банк. Почему Денис Пудрик хочет на Одесскую таможню?

Автор: Украинские и международные новости

Выбор редакции
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет

Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет
25.07.20 11:31
1642
Последние новости
25.07.20 16:07

Ученые выяснили, как происходит потеря обоняния у больных коронавирусом
25.07.20 14:30

Мужчину держали на привязи и жестоко пытали в родном городе Зеленского
25.07.20 12:49

Молодой украинец трагически погиб в польском порту
25.07.20 11:31

Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет
25.07.20 09:54

В Киеве возле «шекспировского» ресторана подстрелили двоих кавказцев
25.07.20 08:57

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 25 июля 2020
24.07.20 20:05

В ВОЗ предупредили об опасности ультрафиолетового излучения в борьбе с коронавирусом
Фото и Видео
Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет
Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет
Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет
Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет
В Киеве возле «шекспировского» ресторана подстрелили двоих кавказцев
В Киеве возле «шекспировского» ресторана подстрелили двоих кавказцев
Забавное видео: в Техасе слон уснул под водой
Забавное видео: в Техасе слон уснул под водой
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета
Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета
В Харькове два зоофила изнасиловали козу
В Харькове два зоофила изнасиловали козу
Появилось видео «атаки» американского истребителя на иранский пассажирский самолет
Появилось видео «атаки» американского истребителя на иранский пассажирский самолет
В Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода
В Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода
В Харькове ограбили отделение «Укрпочты» с помощью обычной палки
В Харькове ограбили отделение «Укрпочты» с помощью обычной палки
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.