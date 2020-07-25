Ученые выяснили, как происходит потеря обоняния у больных коронавирусом

Главное: Коронавирус SARS-CoV-2 изменяет обоняние у пациентов путем воздействия на нейронные клетки. К такому выводу пришли исследователи из США.

Детали: Ученые-нейробиологи из Гарвардской Медицинской школы определили механизм временной утраты обоняния (аносмии) у больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает Ridus, в ходе исследования специалистами были определены типы обонятельных клеток, которые более уязвимы для вируса SARS-CoV-2.

При этом выяснилось, что сенсорные нейроны, обнаруживающие и передающие сигнал от обонятельных рецепторов в мозг, не относятся к уязвимым типам клеток.

Ученые также установили, что обонятельные сенсорные нейроны не экспрессируют ген, кодирующий белок рецептора ACE2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки. При этом данный рецептор экспрессируется в клетках, тесно связанных с обонятельными нейронами.

По словам исследователей, эти данные указывают на то, что наиболее вероятной причиной аносмии у «коронавирусных» пациентов является инфицирование клеток нейронного типа.

«Наши результаты показывают, что новый коронавирус изменяет обоняние у пациентов не путем непосредственного заражения нейронов, а путем воздействия на функцию поддерживающих клеток», ‒ отметил главный автор исследования доцент Сандип Роберт Датта.

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