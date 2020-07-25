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Мужчину держали на привязи и жестоко пытали в родном городе Зеленского

Александр Панько
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Мужчину держали на привязи и жестоко пытали в родном городе Зеленского

Главное: Полиция Кривого Рога освободила 27-летнего мужчину, которого похитил и подверг жестоким пыткам знакомый. Злоумышленнику «светит» срок сразу по трем статьям уголовного кодекса.

Детали: Сотрудники Покровского отделения полиции Кривого Рога освободили 27-летнего мужчину, которого у подъезда собственного дома похитил 31-летний знакомый.

Как информируют правоохранители, злоумышленник силой усадил потерпевшего в авто и привез к себе домой, где держал на собачьем поводке и подвергал пыткам и избиению, требуя денег.

По данным ведомства, похититель издевался над своей жертвой целых два дня. За это время он успел также ограбить квартиру потеперпевшего, найдя у него ключи.

Полицию же вызвал сосед злоумышленника, услышавший крики.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Похитителю же грозит уголовная отвественность сразу по трем статьям: за похищение человека, пытки и грабеж.

В Кривом Роге молодого мужчину держали на привязи и пытали

В тему: 19 мая 2020 года мы писали, что на Донбассе злоумышленники похитили и жестоко пытали 20-летнего ветерана АТО.

А 29 декабря 2019 года сообщалось, что на Одесщине бизнесмена пытали раскаленным утюгом.

Напомним также, что ранее трое злоумышленников похитили и зверски пытали жителя Переяслава Киевской области.

Нагрянув к нему в гараж, они распылили в глаза потерпевшему вещество из газового баллончика и силой заставили залезть в багажник собственного автомобиля.

После этого нападавшие вывезли мужчину в поле за городом, где принялись избивать и пытать паяльной лампой.

Тэги: пытки, полиция, общество, Кривой Рог, регионы, похищение, криминал, вымогательство, похищение человека, новости Украины

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