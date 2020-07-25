Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 25 июля 2020

Главное: По состоянию на 8-30 25 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 15 736 499, смертей ‒ 639 652, а выздоровлений ‒ 9 043 203. В Украине же выявлено 62 823 инфицированных, зарегистрировано 1 571 смерть и 34 886 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 4 112 531 (смертей ‒ 145 546), Бразилии ‒ 2 287 475 (85 238), Индии ‒ 1 337 024 (31 358), России ‒ 799 499 (13 026), ЮАР ‒ 421 996 (6 343), Мексике ‒ 378 285 (42 645), Перу ‒ 375 961 (17 843), Чили ‒ 341 304 (8 914), Великобритании ‒ 299 500 (45 762), Иране ‒ 286 523 (15 289), Испании ‒ 272 421 (28 432), Пакистане ‒ 271 887 (5 787), Саудовской Аравии ‒ 262 772 (2 672), Италии ‒ 245 590 (35 097), Колумбии ‒ 233 541 (7 975), Турции ‒ 224 252 (5 580), Бангладеш ‒ 218 658 (2 836), Франции ‒ 217 797 (30 195), Германии ‒ 205 623 (9 120), Аргентине ‒ 103 265 (1 926), Канаде ‒ 115 115 (8 922), Катаре ‒ 108 638 (164) и Ираке ‒ 104 638 (4 212).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 24 июля 2020 года в ВОЗ предупредили об опасности ультрафиолетового излучения в борьбе с коронавирусом.

А 13 июля 2020 года сообщалось, что коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.