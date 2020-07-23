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«Прошу ждать продолжения перформанса»: луцкий террорист сделал в суде резонансное заявление

Александр Панько
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«Прошу ждать продолжения перформанса»: луцкий террорист сделал в суде резонансное заявление

Главное: Максим Кривош, которого обвиняют в захвате автобуса с заложниками в Луцке, утверждает, что действовал самостоятельно, без сообщников и согласований с властью. По его словам, случившееся было не спектаклем, а «перформансом». При этом он анонсировал продолжение.

Детали: Максим Кривош, подозреваемый в захвате пассажирского автобуса в Луцке 21 июля, заявил во время судебного заседания об избрании меры пресечения, что не имеет к власти никакого отношения. «Если это спектакль, значит, он написан мной. Это не спектакль, это перформанс. Они называют это терактом, я называю это перформансом», — цитирует Кривоша «Обозреватель».

При этом он подчеркнул, что автобус для захвата выбрал совершенно случайно, но при этом у него был план действий: «Это не было спонтанно. Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб».

Между тем, как сообщает «Украинская правда», в ходе своего выступления в суде он пожаловался на то, что кроме президента Украины никто не откликнулся на его требования. По его словам, всего в списке лиц, к которым он обращался было 24 человека, в частности, «владыки всех церквей». «Но никто не пошевелил пальцем за это время. Единственный только Зеленский позвонил в конце. Мы с ним поговорили по телефону. После этого я выпустил людей », - рассказал террорист, добавив, что подробнее о разговорах с Зеленским расскажет на конечной стадии суда.

Кривош также подтвердил, что сдался сам, без штурма и «был готов умереть».

На вопрос, почему он хотел, чтобы люди посмотрели фильм «Земляне», мужчина ответил, что каждый «сам имеет свою голову» и после просмотра сделает выводы.

В то же время он отказался говорить о том, откуда взял оружие и выразил убеждение, что захват автобуса с людьми является действенным методом против государства, которое является «основным террористом и понимает только силу».

«Я всех прошу ждать продолжения перформанса „Антисистема“», — выкрикнул Кривош после оглашения решения суда.

Перформанс (от англ. performance — представление, выступление) — форма современного искусства, в которой произведения представляют из себя определенные действия, совершаемые художником в определенном месте в определенное время. Главным отличием перформанса от других форм изобразительного искусства является живое взаимодействие между художником и зрителями, из-за чего его иногда путают с театром, цирком, танцами и т. д. Однако в своем истинном значении перформанс относится к одной из форм авангардного или концептуального искусства, наследующим традицию именно изобразительного искусства.

В тему: 23 июля 2020 года Луцкий городской районный суд Волынской области арестовал Максима Кривоша («Плохого») на два месяца без возможности внесения залога.

Напомним: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке. Одним из его требований стало заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом ко всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года, которое он выполнил.

В итоге этот фильм тал самым популярным в российском сегменте интернета.

Поздно вечером того же дня после короткой перестрелки луцкий террорист странным образом сдался правоохранителям.

При этом, по мнению некоторых экспертов, все это было якобы предвыборной постановкой.

Тэги: автобус, суд, фильм, арест, терроризм, оружие, Луцк, криминал, перфоманс, Владимир Зеленский, новости Украины, Максим Кривош

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