В Мининфраструктуры обсудили коррупцию в «Укрзализныце» с участием директора департамента коммерческой работы Андрея Мирошникова, – СМИ

Министерство инфраструктуры Украины на днях провело совещание относительно коррупционных действий директора департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Андрея Мирошникова. Об этом сообщает «Антикор» со ссылкой на источник в министерстве.

По данным издания, «бывший операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин и Андрей Мирошников интегрировали свою компанию-прокладку „Балк Контейнер Сервис“ при организации контейнерных перевозок. Организацией перевозок по факту осуществлял Центр транспортного сервиса „Лиски“, а маржа оставалась в компании Еремина».

«В ближайшее время данная схема станет следующей громким делом правоохранителей против чиновников Укрзализныци», — пишет «Антикор».

Как напоминает «издание, на днях в СБУ разоблачили масштабное хищение средств на Укрзализныце. Как отмечается, „в 2018-2019 гг. Коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений АО“ Укрзализныця „. Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что“ подрядчики „не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривен “. В СБУ сообщают, что фигуранты фальсифицировали выполнения работ и таким образом обналичили и присвоили почти 50 млн гривен».