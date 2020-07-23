На Львовщине змея атаковала 6-летнего ребенка

Главное: Во Львовской области во дворе дома змея укусила шестилетнюю девочку. Ребенок доставлен в реанимацию.

Детали: В среду, 22 июля, в селе Нижняя Яблонька Турковского района (Львовская область) во дворе дома змея укусила шестилетнего ребенка. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Турковской больницы с диагнозом «укус змеи левого берцового ступневого сустава». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Состояние ребенка — средней тяжести.

На Львовщине чаще всего среди ядовитых пресмыкающихся встречается гадюка обыкновенная. Ее окраска — от светло-серого до медно-красного и черного с темным ромбическим рисунком на спине.

Спасатели предостерегают, что пресмыкающихся чаще можно встретить посреди высокой травы, кустов, в лесу. В такой местности лучше всего иметь высокую плотную обувь. Если заметили змею, не стоит приближаться и не делать резких движений, а спокойно отойти.

В тему: 11 июля сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области гадюка укусила 13-летнего мальчика. Ситуацию осложнило отсутствие в больнице противозмеиной сыворотки.