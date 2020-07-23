Главный санврач Украины рассказал, когда нам стоит ждать вакцину от коронавируса

Главное: Главный санврач Украины Виктор Ляшко надеется, что вакцина от коронавируса появится уже весной следующего года.

Детали: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что вакцины от коронавируса появятся весной. Об этом он сказал в эфире Украинского радио, сообщает «Голос».

«С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, или вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины, и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно», — отметил Ляшко.

Он также рассказал, что сегодня в Украине можно делать ИФА-тестирование на коронавирус.

«В 282 лабораториях на территории Украины проводят это тестирование. Для нас массовое тестирование понимается немного иначе. Если мы посмотрим закон, который был принят народными депутатами, то он предусматривает тестирование определенным группам. И эти группы мы покроем бесплатным тестированием за счет государства. Сейчас мы делаем около 14 тысяч тестов в день, но с тем количеством оборудования, которое приходит в лабораторию, в сентябре возможности возрастут вдвое. Главное сейчас подтянуть и людей. Мы привлекаем лаборантов из остальных центральных органов исполнительной власти», — пояснил санврач.

Ляшко добавил, что сейчас для дополнительной закупки тест-систем остается около 110 млн гривен. Их будут распределять по регионам.

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