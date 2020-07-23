В Полтаве неизвестный угрожает правоохранителям взорвать гранату у здания суда, – СМИ

Главное: Во время задержания у здания суда в Полтаве мужчина достал гранату и угрожает ее взорвать. В городе введена спецоперация «Гром».

Детали: Сотрудники уголовного розыска пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобилей, возле здания Полтавского административного суда. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ответ подозреваемый достал гранату РГД-5 и угрожает ее взорвать.

В городе введена в действие спецоперация «Гром».

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке. Одним из его требований стало заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом ко всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года, которое он выполнил.

Поздно вечером того же дня после короткой перестрелки луцкий террорист странным образом сдался правоохранителям.

При этом, по мнению некоторых экспертов, все это было якобы предвыборной постановкой.