На киевской «Петровке» появится интересный книжный хаб

Главное: На «Петровке» в Киеве открывается новый книжный хаб. Жителей столицы призывают поддержать литературу.

Детали: В ближайшее воскресенье, 26 июля, на киевской «Петровке» появится еще одно интересное книжное место. Как сообщил лидер общественного объединения «Книжный рынок» Владислав Трубицин, тут откроется «Книжный хаб на Петровке».

Киевлян и гостей столицы приглашают в 12-00 на летнюю террасу магазина «Моя книга» (39-й ряд).

Просьба не забывать о защитных масках!

В комментарии «Фразе» Владислав Трубицин поведал: «В борьбе за книжный рынок «Петровка» у нас родилась идея переформатировать нынешнюю концепцию простой дистрибуции книжной продукции. Знаете, как бывает иногда, – идея витала в воздухе. Одновременно у нескольких членов актива родилась мысль о том, что это уникальное букинистическое место обязано стать культовым, изюминкой столицы».

Он говорит: «И поскольку мы и наши единомышленники – истинные библиофилы, было решено создать площадку культурного диалога, возродить традицию коллективного чтения, доступного каждому. Вход сюда – живой интерес и любовь к книге, а не деньги. Мы хотим объединить думающих и читающих людей, которым хочется глубины дискуссии. А также хотим создать локацию, где будут проходить примечательные литературные и культурные события».

По его словам, «Книжный хаб на Петровке» – это «проект тематических чтений для детей и взрослых, это проект для интеллектуального семейного досуга, участие в котором развивает и обогащает внутренний мир».

26 июля как дата открытия была выбрана не случайно: это день рождения Пантелеймона Кулиша.

Наш собеседник говорит, что о писателе «на уровне государства никто не вспомнил: его 200-летие в прошлом году прошло незамеченным».

Владислав Трубицин сказал: «Мой фонд «Культурные новации» издал его исторический роман «Чорна рада» в андеграундном дизайне, и в этом году мы презентуем его широкой публике».

Уточняется, что «в программе – публичная дискуссия двух известных литературоведов о жизни и творчестве Кулиша».

Организаторы говорят: «Кроме того, будет и детское чтение о приключениях козаков на Сечи с последующим мастер-классом. Словом, мы хотим возродить интерес к книге, вернуть традицию чтения и статус читающей нации. Начали мы с Киева: не зря с самого первого дня борьбы за сохранение книжного рынка наш хэштег – #КияниЧитають. Надеюсь, нашему примеру последуют и другие города, и через время мы с гордостью сможем сказать – #УкраїнціЧитають».

В тему: 7 июля 2020 года мы писали, что киевляне выходят на защиту легендарного книжного рынка «Петровка».

3 июля 2020 года сообщалось, что на месте единственного в своем роде рынка «Петровка» хотят построить очередной ТРЦ.