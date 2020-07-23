Киевское «Динамо» может получить нового главного тренера уже сегодня

Главное: Уже сегодня киевское «Динамо» может получить нового главного тренера. Список кандидатов сузился.

Детали: Уже в четверг, 23 июля, киевское «Динамо», уволившее накануне тренерский штаб Алексея Михайличенко, может получить нового наставника. Мы собрали все футбольные инсайды на данную тему.

Накануне мы сообщали: ряд источников писали о том, что переговоры со столичным клубом ведет бывший наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу.

Возможное назначение румына, которому на днях исполнится 75 лет, повергло киевских фанатов в шок.

Также муссируется слух о том, что «Динамо» может возглавить легендарный серб Славолюб Муслин, который уже сотрудничал в Украине с донецким «Металлургом», знает русский язык и имеет огромный опыт работы с зарубежными командами. Как пишут сербские СМИ, 67-летний специалист также ведет переговоры с нашим клубом.

Еще одним кандидатом называется 48-летний хорват Ненад Белица, у которого истек контракт с загребским «Динамо». Он якобы заявил о желании вывести киевский клуб в групповой раунд Лиги чемпионов и пообещал бороться за чемпионский титул в Украине.

Кроме этого вероятным кандидатом остается наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник. Именно этого 50-летнего специалиста букмекеры считают фаворитом.

Добавим, что ранее Сергей Ребров отказался возвращаться в «Динамо».

В тему: 20 июля 2020 года наш колумнист писал о том, какой тренер нужен киевскому «Динамо».