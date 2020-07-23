Курс гривны падает уже несколько дней кряду: котировки на 23 июля 2020

Главное: Курс гривны продолжает падать. Доллар и евро дорожают.

Детали: В четверг, 23 июля, курс украинской гривны снова сильно упал. Котировки публикует Национальный банк.

Отметим, что наша национальная валюта дешевеет всю неделю.

Финансовый регулятор поднял цену американского доллара еще на двенадцать копеек – до 27,78 гривен.

Еще больше – на пятьдесят две копейки – вырос в цене евро, который стоит уже 32,19 гривен.

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

15 июля 2020 года стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ.