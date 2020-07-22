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В киевском спальнике найдено тело известного волонтера, помогавшего бездомным

Автор: «Фраза»
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В киевском спальнике найдено тело известного волонтера, помогавшего бездомным

Главное: В Киеве на съемной квартире нашли мертвым руководителя ОО «Дом милосердия» Алексея Кучапина. По предварительным данным, он умер от естественных причин.

Детали: Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook, 16 июля житель Деснянского района ушел из дома и перестал выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сегодня обнаружили его тело в квартире в Днепровском районе столицы.

Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательную причину смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — естественная смерть. Досудебное расследование продолжается.

Скриншот сообщения полиции Киева в Facebook об обнаружении тела Алексея Кучапина

В комментарии ТСН полиция подтвердила, что речь идет о руководителе ОО «Дом милосердия» Алексее Кучапине. При этом, по данным издания, накануне исчезновения ему поступали угрозы из-за помощи бездомным.

ОО «Дом милосердия» занимается помощью бездомным и инвалидам.

В тему: 3 марта 2020 года в в одной из квартир в Днепровском районе Киева нашли разлагающийся труп 73-летнего мужчины. на его теле не нашли следов насильственной смерти. Тело пролежало в квартире несколько дней.

Тэги: Киев, смерть, расследование, Днепровский район, криминал, Национальная полиция Украины, Алексей Кучапин, Дом милосердия

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