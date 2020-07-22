Мирча Луческу возглавит киевское «Динамо»?

Главное: Бывший наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу может возглавить киевское «Динамо». Об этом говорят источники популярного Telegram-канала.

Детали: Популярный Telegram-канал Druzi Dynamo сообщил сенсационную новость: киевское «Динамо» возглавит экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу.

Сообщается следующее: «Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером «Динамо» является Мирча Луческу».

Мирча Луческу тренировал донецкий «Шахтер» в 2004-2016 годах и неоднократно нелестно высказывался в адрес киевского «Динамо». Многих болельщиков киевлян данная новость повергла в шок.

В тему: 22 июля 2020 года мы писали, что Сергей Ребров отказался вновь возглавить «Динамо».

21 июля 2020 года сообщалось, что букмекеры считают, что киевское «Динамо» возглавит «украинский немец».