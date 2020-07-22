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На всех киевских пляжах запретили купаться

Агата Кловская
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На всех киевских пляжах запретили купаться

Главное: В киевских водоемах зафиксировано превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки. В связи с этим купаться там не рекомендуется.

Детали: Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозопозитивной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.

Как отметили в ведомстве, исследования проводились 20 июля. Превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировали на всех пляжах.

Что и где обнаружили:

— коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) — на пляже «Предместная Слободка»;

— плавающие примеси (мелкие водоросли) — на пляжах «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Предместная Слободка», «Центральный», «Галерный»;

— отклонения из-за запаха — пляж «Галерный»;

— отклонения водородного показателя — пляж «Вербный»;

— биохимическая потребность в кислороде (БПК5) — пляжи «Вербный» и «Пуща-Водица».

«До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха без купания», — подчеркнули в Госпотребслужбе.

В тему: 13 июля 2020 года городской голова Киева Виталий Кличко призвал киевлян не купаться на пляжах города из-за превышенных показателей содержания кишечной палочки в связи с сильными ливнями. При этом он допустил, что для их возвращения к нормативным показателям может потребоваться 3-4 дня.

С 16 июля на девяти пляжах Киева разрешили купаться безо всяких ограничений.

Тэги: Киев, общество, инфекция, река, пляж, водоем

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