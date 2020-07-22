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Митрополит УПЦ рассказал, в чем главный парадокс самоограничения

Александра Кудрявцева
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Митрополит УПЦ рассказал, в чем главный парадокс самоограничения

Главное: На пути к Богу для человека очень важно научиться самоограничению. Оно делает человека сильным. Об этом сказал митрополит УПЦ Митрофан.

Детали: Необходимо воспитывать в себе самоограничение, которое поможет человеку сохранить себя в эпоху потребления.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своей проповеди.

«История христианского подвижничества показывает нам, что на пути к Богу для человека очень важно научиться самоограничению — в чём-то самого себя останавливать, говорить самому себе „нет“. Это очень сложное упражнение для современного человека, живущего в эпоху потребления. Он вообще неспособен себе ни в чём „нет“ сказать. Если он чего-то хочет и это у него не получается или нет возможности это получить, для него это просто страшная скорбь и непереносимая катастрофа. Поэтому люди такие слабые, так легко их испугать и манипулировать ими. Чем слабее человек, тем он беспомощнее. Но самоограничение делает человека сильным, такой вот парадокс», — подчеркнул владыка.

По его словам, когда человек умеет говорить «нет», когда сам себя останавливает, когда умеет выполнять аскетические упражнения, он становишься сильным.

Он объяснил, что значит самоограничение.

«Обратите внимание на корень „само-“. Мы все с вами на карантине были. Мы не сами себя на карантин посадили, поэтому и тяжело было, и пользы от этого духовной никакой никто не получил — это было насильно, нас заставили. Сегодня границы закрыты — мы не сами их закрыли, нас в такую ситуацию поставили. Это тоже не духовный подвиг, это не самоограничение. Самоограничение — это когда у тебя есть все возможности, а ты сам себя ограничиваешь, и вот этот подвиг уже имеет духовный смысл», — рассказал митрополит Митрофан.

По его словам, «мы, каждый в свою меру и по своим силам, тоже должны учиться самоограничению. Сами себя обуздывать, сами себе говорить „нет“, не соглашаться со всеми своим желаниями. Именно этот труд, это духовное упражнение поможет нам что-то о мире узнать такое, чего мы иначе не узнаем, поможет ощутить сладость этого подвига, понять, в чём его смысл и сила».

В тему: Епископ УПЦ рассказал, что самое важное в поиске своего предназначения.

Тэги: новости православия, УПЦ

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