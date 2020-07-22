Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Карантин в Украине продлили до конца лета

Агата Кловская
103
Карантин в Украине продлили до конца лета

Главное: Кабмин решил продлить карантин в Украине до 31 августа. Нормы карантина приведут в соответствие с европейскими.

Детали: Сегодня, 22 июля, Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ приняли с доработкой в один день.

«Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа, оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В чем отличие — в зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности (из-за эпидемии)», — отметил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных, и будет утверждаться нацкомиссией.

Министр здравоохранения добавил, что при обозначении уровня опасности на «зеленом», «желтом», «красном» или «оранжевом» уровне будут учитываться четкие индикаторы нескольких критериев: загруженность коек (не более 50%), среднее количество тестирований (не менее 24 на 100 тыс. населения), коэффициент выявленных случаев (не более 11%) и динамика заболевания (рост не более 10%).

Когда нет превышений — область и все его районы находятся в зеленой зоне, в которой действуют следующие ограничения:

— в общественных местах нужно находиться в масках или респиратор;

— проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 кв. м;

— проведение мероприятий в кинотеатрах/театрах с заполненностью на 50%;

— перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

Степанов добавил, что регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне не требуют вмешательства и усиления отдельных противоэпидемических мероприятий на нацуровне. Если начинают изменяться индикаторы 5 дней подряд, то начинается переход в желтый, оранжевый или красный уровни.

Немногим ранее стало известно, что нормы карантина в Украина приведут в соответствие с европейскими. В частности, показатель заболеваемости будут рассчитывать по динамике, как в странах Евросоюза.

Детали: В России испытали вакцину от коронавируса на двух группах добровольцев. Ее производство готовы начать еще до осени.

Тэги: Украина, общество, здоровье, карантин, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

22.07.20 09:21

Тушите свет! Грядёт подорожание...

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
22.07.20 08:25

Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Карантин в Украине продлили до конца лета

Карантин в Украине продлили до конца лета
22.07.20 15:19
83
Последние новости
22.07.20 15:30

Митрополит УПЦ рассказал, в чем главный парадокс самоограничения
22.07.20 15:19

Карантин в Украине продлили до конца лета
22.07.20 15:02

Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин
22.07.20 14:49

В Киево-Печерской лавре в день основателя монастыря состоится 5 литургий
22.07.20 14:33

В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
22.07.20 14:08

Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
22.07.20 13:37

На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
Фото и Видео
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.