Карантин в Украине продлили до конца лета

Главное: Кабмин решил продлить карантин в Украине до 31 августа. Нормы карантина приведут в соответствие с европейскими.

Детали: Сегодня, 22 июля, Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ приняли с доработкой в один день.

«Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа, оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В чем отличие — в зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности (из-за эпидемии)», — отметил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных, и будет утверждаться нацкомиссией.

Министр здравоохранения добавил, что при обозначении уровня опасности на «зеленом», «желтом», «красном» или «оранжевом» уровне будут учитываться четкие индикаторы нескольких критериев: загруженность коек (не более 50%), среднее количество тестирований (не менее 24 на 100 тыс. населения), коэффициент выявленных случаев (не более 11%) и динамика заболевания (рост не более 10%).

Когда нет превышений — область и все его районы находятся в зеленой зоне, в которой действуют следующие ограничения:

— в общественных местах нужно находиться в масках или респиратор;

— проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 кв. м;

— проведение мероприятий в кинотеатрах/театрах с заполненностью на 50%;

— перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

Степанов добавил, что регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне не требуют вмешательства и усиления отдельных противоэпидемических мероприятий на нацуровне. Если начинают изменяться индикаторы 5 дней подряд, то начинается переход в желтый, оранжевый или красный уровни.

Немногим ранее стало известно, что нормы карантина в Украина приведут в соответствие с европейскими. В частности, показатель заболеваемости будут рассчитывать по динамике, как в странах Евросоюза.

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