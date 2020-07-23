Ученые совершили грандиозный прорыв в диагностике рака

Главное: Ученые научились определять онкологию у человека за четыре года до первых признаков. Это касается пяти форм рака.

Детали: Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) и университета Фудань (Китай) сообщили, что научились диагностировать пять видов онкологии за четыре года до появления первых симптомов у человека. Их цитирует издание Nature Communications.

Метод назвали PanSeer.

Ученые говорят, что он дает возможность «эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак».

В статье говорится, что в Китае за 2007-2017 годы собрали образцы крови 120 тысяч человек: все они ежегодно сдавали анализы и проходил регулярные проверки у врачей. Всего было получено 1,6 миллиона образцов крови.

Отмечается, что у исследователей «был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами».

В сообщении говорится, что ученые сумели «изучить образцы как здоровых, так и больных людей из одной и той же когорты, выполнив анализ образцов плазмы от 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани».

Ученые говорят, что это дало возможность «определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать на их основе тест».

Оказалось, что их метод «выявил рак в 91% случаев у людей, у которых не было симптомов, когда брался анализ крови, а диагноз был поставлен только спустя один-четыре года».

Исследователи говорят, что «с вероятностью 95% тест определил отсутствие рака, а для пациентов, у которых рак уже был диагностирован на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составила 88%».

Также в статье говорится о том, что «метод проверяет определенную сигнатуру ДНК, называемую CpG-метилированием, которая представляет собой добавление метильных групп к множественным смежным последовательностям CG в молекуле ДНК: каждая ткань в организме может быть идентифицирована по уникальной сигнатуре гаплотипов метилирования».

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