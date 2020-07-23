Ученые выяснили, влияет ли группа крови человека на тяжесть коронавирусной болезни

Главное: Ученые опровергают тот факт, что тяжесть болезни COVID-19 зависит от группы крови больного. Они привели свои доводы.

Детали: Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел (США) заявили, что тяжесть коронавирусной болезни не зависит от группы крови пациента, который подхватил заразу. Их цитирует издание Annals of Hematology.

В ходе работы были проанализированы анкеты 7 648 людей, прошедших тестирование на COVID-19.

Исследователи утверждают: «Не было выявлено никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести».

Они говорят: «Группа крови не была связана с риском интубации или смерти».

Кроме этого выяснилось, что «люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали коронавирусом».

Отмечается, что «группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть последующей болезни».

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