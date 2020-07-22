Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный

Главное Кондуктор 18-го троллейбуса в Киеве провоцировала пассажиров нарушать карантинные меры. В салоне ездил пьяный человек без маски.

Детали: Вопиющий случай произошел в 18-й троллейбусе Киева (бортовой номер 2338) около 10-40 утра в среду, 22 июля, на остановке «Площадь Тараса Шевченко». Свидетелем инцидента стал журналист «Фразы».

По словам нашего автора, кондуктор троллейбуса (работала в приспущенной маске) занялась самоуправством и провоцировала пассажиров нарушать карантинные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса.

В частности, чтобы не ходить по салону, она села возле первых дверей, через которые осуществляется высадка и посадка, и требовала покупать у нее билеты до прохода внутрь, чем спровоцировала давку среди людей, заставляя их нарушать установленную социальную дистанцию. При этом сотрудник «Киевпастранса» хватала людей руками.

Также выяснилось, что в конце салона ехал абсолютно пьяный пассажир без маски, который уснул на сиденьях. На его присутствие кондуктор никак не реагировала, хотя должна была как минимум вызвать полицию на конечную остановку, куда как раз прибыл троллейбус.

При этом женщина вела себя агрессивно, не реагируя на замечания, и даже пыталась привлечь на свою сторону некоторых пассажиров, один из которых (тоже в приспущенной маске) в неадекватной форме принялся отвечать человеку, сделавшему замечание, и даже попытался спровоцировать драку. Сведения об инциденте уже переданы в полицию на номер 102.

Будем надеяться, что «Киевпастранс» разберется в ситуации и отстранит сотрудника-нарушителя от работы.

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