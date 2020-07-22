Ребров отказался вновь возглавить «Динамо»

Главное: Возвращения Сергей Реброва на пост главного тренера киевского «Динамо» не произойдет. Руководство команды переключилось на иностранца.

Детали: 46-летний украинский наставник венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров, получив на днях предложение возглавить киевское «Динамо», в итоге ответил отказом. Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Теперь руководство «Динамо» вынуждено перейти к рассмотрению других кандидатов на должность главного тренера команды. Несмотря на слухи вокруг наставника луганской «Зари» Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для «бело-синих».

Кроме того, как стало нам известно, в «Динамо» вообще не рассматривают вариант с приглашением Юрием Калитввинцева. А вот кандидатура главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова в поле зрения руководства «Динамо» находится.

Наконец, в «Динамо» рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне, но оно прекрасно известно украинскому болельщику.

Отметим, что Сергей Ребров возглавлял киевское «Динамо» с 2014 по 2017 год.

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