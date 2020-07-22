В ООН рассказали о катастрофических масштабах гибели мировых лесов

Главное: В ООН рассказали о гибели мировых лесов. С 1990-го года их стало меньше на 178 миллионов гектаров.

Детали: Площадь мировых лесов стремительно сокращается. Об этом говорится в отчете продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Как отмечается, за последние тридцать лет (с 1990-го года) наша планета утратила 178 миллионов гектаров деревьев.

Хуже всего ситуация обстоит в Африке: в последние десять лет тут каждый год уничтожали в среднем 3,9 миллиона гектаров. Среди тех, кто массово уничтожает лес, оказалась и Южная Америка (2,6 миллиона гектаров ежегодно).

Наибольший же прирост лесных площадей за последнее десятилетие наблюдался в Азии.

В ООН напоминают, что леса покрывают примерно треть территории суши Земли (4,06 миллиарда гектаров).

В докладе говорится, что 54% объема всех лесов находятся в пяти странах: России (815 миллионов гектаров), Бразилии (497 миллионов), Канаде (347 миллионов), США (310 миллионов) и Китае (220 миллионов).

Эксперты отметили и некоторую позитивную тенденцию: по их словам, «темпы потери лесов существенно снизились за период 1990-2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах».

В тему: 19 июня 2019 года мы писали, что в центре Парижа решили высадить сразу четыре леса.