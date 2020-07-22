Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В ООН рассказали о катастрофических масштабах гибели мировых лесов

Агата Кловская
154
В ООН рассказали о катастрофических масштабах гибели мировых лесов

Главное: В ООН рассказали о гибели мировых лесов. С 1990-го года их стало меньше на 178 миллионов гектаров.

Детали: Площадь мировых лесов стремительно сокращается. Об этом говорится в отчете продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Как отмечается, за последние тридцать лет (с 1990-го года) наша планета утратила 178 миллионов гектаров деревьев.

Хуже всего ситуация обстоит в Африке: в последние десять лет тут каждый год уничтожали в среднем 3,9 миллиона гектаров. Среди тех, кто массово уничтожает лес, оказалась и Южная Америка (2,6 миллиона гектаров ежегодно).

Наибольший же прирост лесных площадей за последнее десятилетие наблюдался в Азии.

В ООН напоминают, что леса покрывают примерно треть территории суши Земли (4,06 миллиарда гектаров).

В докладе говорится, что 54% объема всех лесов находятся в пяти странах: России (815 миллионов гектаров), Бразилии (497 миллионов), Канаде (347 миллионов), США (310 миллионов) и Китае (220 миллионов).

Эксперты отметили и некоторую позитивную тенденцию: по их словам, «темпы потери лесов существенно снизились за период 1990-2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах».

В тему: 19 июня 2019 года мы писали, что в центре Парижа решили высадить сразу четыре леса.

Тэги: ООН, мир, Африка, лес

Комментарии

Статьи

22.07.20 09:21

Тушите свет! Грядёт подорожание...

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
22.07.20 08:25

Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
fraza.com

Главная новость дня

Карантин в Украине продлили до конца лета

Карантин в Украине продлили до конца лета
22.07.20 15:19
301
Последние новости
22.07.20 17:23

В Церкви призвали Турцию выполнить свои обещания относительно доступа паломников в Софию
22.07.20 16:35

В ООН рассказали о катастрофических масштабах гибели мировых лесов
22.07.20 16:30

Французские СМИ возмущены участием почетного консула Франции Сергея Политучего в скандале с ТРЦ «Французский бульвар»
22.07.20 16:06

На всех киевских пляжах запретили купаться
22.07.20 15:30

Митрополит УПЦ рассказал, в чем главный парадокс самоограничения
22.07.20 15:19

Карантин в Украине продлили до конца лета
22.07.20 15:02

Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Фото и Видео
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.