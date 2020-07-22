Коронавирус сорвал легендарный нобелевский банкет

Главное: Нобелевского банкета в этом году не будет. Всему виной пандемия коронавируса.

Детали: Пандемия коронавируса ударила по Нобелевской премии. В этом году она пройдет в урезанном формате.

Как цитирует пресс-служба фонда Альфреда Нобеля его главу Ларса Хейкенстена, в 2020 году было решено отказаться от традиционного банкета для победителей премии и почетных гостей, который должен был состояться в декабре.

Организаторы Нобелевской премии решили не рисковать здоровьем участников.

В сообщении говорится: «Существуют две проблемы: нельзя собирать вместе так много людей, и нет полной уверенности, что можно будет приехать в Швецию».

Отмечается, что «церемония вручения Нобелевской премии состоится, как и всегда, 10 декабря, однако пока непонятно, в каком точно формате».

В тему: 10 октября 2019 года мы писали, что стали известны лауреаты первой за 76 лет «двойной» Нобелевской премии по литературе.