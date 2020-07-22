Ирландец выиграл в лотерею баснословные деньги

Главное: Ирландец выиграл в лотерею 49 миллионов евро. Он купил билет EuroMillions.

Детали: Удачливый житель Ирландии выиграл в лотерею EuroMillions 49 564 586 евро. Об этом сообщается в «Твиттере» национального оператора игры.

Отмечается, «игрок EuroMillions выиграл сегодня невероятный джекпот в 49 564 586 евро. Это шестой по величине джекпот, когда-либо выигранный в Ирландии».

Справка: первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании, а осенью к ней присоединились еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.

Стоит отметить, что выигрыши от лотереи облагаются налогом только в Швейцарии.

Цена игрового билета – 2,5 евро. В розыгрыше принимают участие двести миллионов человек.

В тему: 24 июня 2020 года мы писали, что американец умудрился дважды сорвать четырехмиллионный джек-пот в лотерею.

9 октября 2019 года сообщалось, что британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions.