Крутое пике гривны продолжается: данные на 22 июля 2020

Главное: Курс гривны снижается несколько дней кряду. Доллар и евро дорожают.

Детали: В среду, 22 июля, курс гривны снова снизился. Котировки публикует Национальный банк Украины.

Отметим, что национальная валюта падает в цене с прошлой недели.

Финансовый регулятор укрепил американский доллар еще на шесть копеек – до 27,66 гривен.

Также на восемь копеек подорожал евро – до 31,67 гривен.

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

15 июля 2020 года стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ.