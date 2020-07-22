Харьковский активист заявил о причастности Ярославского к нападению на палатку экологической экспедиции

Директор Всеукраинской антикоррупционной палаты Андрей Ильгов 21 июля на своей странице в Facebook сравнил харьковского бизнесмена Александра Ярославского с «гопником». Как сообщает «Главное», такое сравнение возникло у общественного активиста после нападения неизвестными на палатку экологической экспедиции на месте строительства дороги через «Барабашово».

По данным издания, «в некоторых участниках нападения очевидцы узнали людей, близких к окружению харьковского бизнесмена»:

«Ну, что? Вскрылись? Скандальное строительство Кернесом и Ярославским дороги по судьбам людей, оказывается, „обслуживают“ очень известные личности, напрямую связанные с бандитскими разборками. Выходит, Ярославский, еще вчера показательно успешный бизнесмен с мировым именем, своими методами выросший из 90-х, ничуть не отличается от обычных гопников. Разница лишь в аппетитах», — пишет издание, добавив, что «интересы и Гены и Владиленовича не вызывают никакого сомнения».

«Гена хочет „Барабашово“. Ну, и расправится с конкурентом по мэрским выборам Фельдманом. А Ярославскому пообещали щедро оплатить поддержку — его структуры выиграли тендер почти на 100 „лямов“. Адольфович — в своем репертуаре: платить со своих не стал, ограничился бюджетными», — считает блоггер.

«Но партнеры посчитали, что без „крепких пацанов“ обойтись не смогут. То ли смутило серьезное сопротивление харьковчан и предпринимателей „Барабашово“, то ли просто вспомнились 90-е... Решили позвать проверенных.

Знакомьтесь: Евгений Марущак. Некоторые знают его как участника регбийного движения. Кто-то скажет, что видел его охранником в „Национале“, а другие узнают в нем главного фитнес-тренера того же „Националя“. Главное, Евгений Марущак неразрывно связан и с Геннадием Кернесом, и с Александром Ярославским — обоими возможными „вдохновителями“ вчерашних нападений на активистов экологического палаточного городка», — пишет «Главное».

«Логику Кернеса понять просто: помириться с крупным денежным мешком города, у которого есть силы (регбийный клуб „Олимп“) и опыт (группа компаний „АИС“, Кременчугский НПЗ) рейдерских захватов. Одним из условий „дружбы“, похоже, и стало участие людей Александра Владиленовича в действиях против „Барабашово“. Для этого и тендер почти в сто „лямов“ помогли выиграть.

А вот „смотрящим“ за „спортсмЭнами“ назначили Женю Марущака. Похоже, это устроило обоих — и Владиленовича, и Адольфовича. Ведь, помимо активного участия в развитии регби на Харьковщине (читай: подготовке бойцов для решения силовых задач), Марущак „понятен“ и Кернесу — он ведь то охранник, то фитнес-тренер не где-нибудь, а в самом „Национале“. Тем более, что участие в сомнительных силовых акциях для Марущака — точно не в новинку. В апреле этого года он и его „спорсмЭны“ участвовали в громком рейдерском захвате „Французской булочной“, что на Пушкинской», — пишут журналисты.

«Харьков! Неужели мы позволим Кернесу и Ярославскому вернуть на наши улицы 90-е?! И если с Кернесом все понятно — ему давно плевать на людей, на судьбу Харькова — то сегодня Ярославский, всегда такой осмотрительный, всячески поддерживающий имидж бизнесмена и вкладывающий немалые деньги в свою репутацию, решился катком или бульдозером пройтись по судьбам десятков тысяч предпринимателей. Для харьковчан тепрерь фамилия Александра Владиленовича навсегда останется нарицательной в истории родного города», — написал на своей странице с соцсети Андрей Ильгов.

Активисты-участники движения «Стоп, дорога!» обратились ко всем харьковчанам с просьбой помочь идентифицировать всех нападавших, а также участников силовой поддержки строительства. «Такие „герои“ должны стать известными всему Харькову. Не удивлюсь, если среди них окажется немало близких Ярославскому людей», — заключает «Главное».