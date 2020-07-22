Эксперт объяснил, почему Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Главное: Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо». Об этом сообщил журналист.

Детали: Авторитетный футбольный журналист, колумнист «Фразы» Андрей Шахов убежден, что Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо». Ранее экс-динамовец считался одним из основных кандидатов на освободившееся после отставки тренерского штаба Алексея Михайличенко кресло рулевого столичной команды.

Журналист написал: «Уверен, одним из наиболее желанных кандидатов на должность главного тренера «Динамо» для многих болельщиков команды является легендарный нападающий, а потом и успешный тренер Сергей Станиславович Ребров. Все помнят, что под руководством Сергея Станиславовича «Динамо» дважды становилось чемпионом Украины (с тех пор этот титул клубу не покорялся), впервые в XXI веке играло в плей-офф Лиги чемпионов, что он выстроил (и она давала результат) клубную вертикаль, которую потом перестроил на свой лад (а можно считать, что и развалил) его преемник Александр Хацкевич».

При этом он заявил: «Предположу, что Сергей Ребров не станет второй раз тренером фактически родного клуба».

Свое мнение эксперт обосновал четырьмя причинами.

В частности, он считает: «Сергей Ребров уходил из более сильного «Динамо». Руководство клуба было готово дать ему время на строительство новой команды, в которой бы ключевую роль играли клубные воспитанники, но Ребров, будучи очень амбициозным тренером, хотел давать результат ежесезонно. Чтобы тягаться с «Шахтером» на тот момент, нужно было хорошее кадровое усиление на стороне. К сожалению, на тот момент финансовые возможности клуба не позволяли покупку дорогих исполнителей».

Андрей Шахов резюмирует: «Боюсь, что нет. Сергея Реброва не будет, и кандидата нужно искать среди других тренеров».

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