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Эндокринологи поведали о небывалой пользе корицы

Агата Кловская
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Эндокринологи поведали о небывалой пользе корицы

Главное: Корица помогает снизить уровень сахара в крови человека. О ее пользе поведали медики.

Детали: Эндокринологи из диабетического центра Джослина в Бостоне (США), регионального медицинского центра Ландштуля (Германия) и учеными из университета Ккнг-Хи в Сеуле (Южная Корея) рассказали о небывалой пользе корицы. Как цитирует их издание Journal of the Endocrine Society, она улучшает контроль сахара в крови у людей с предиабетом, а также может замедлить прогрессирование его до диабета второго типа.

В исследовании принял участие пятьдесят один человек с предрасположенностью к диабету, но без данного диагноза.

Как сообщается в статье, люди три раза в день в течение двенадцати недель давали капсулу корицы по пятьсот миллиграмм или плацебо.

Выяснилось, что «что добавки с корицей снижают уровень глюкозы в крови натощак и улучшают реакцию организма на прием пищи с углеводами, то есть сглаживают факторы предиабета».

Также отмечается, что «корица хорошо переносилась, и ни у одного участника не возникло аллергических реакций или каких-либо побочных эффектов».

В тему: 25 июня 2020 года сообщалось, что ученые придумали, как можно продлить жизнь.

23 июня 2020 года стало известно, что ученые выяснили, какая еда способствует старению организма.

Тэги: здоровье, мир, диабет, корица

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