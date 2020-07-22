Стал известен «почти точный» возраст Вселенной

Главное: Возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиарда лет. Проведены новые вычисления.

Детали: Группа международных ученых высчитала «почти точный» возраст Вселенной. Как цитирует их портал arxiv.org, погрешность составляет 21 миллион лет.

По их словам, возраст Вселенной составляет 13,79 миллиарда лет.

Отмечается, что крупномасштабную структуру ранней Вселенной проанализировали на частотах 98 и 150 МГц космического фона, используя информацию, собранную в 2013-2016 годах телескопом Atacama Cosmology Telescope в Чили.

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В тему: 8 октября 2019 года сообщалось, что Нобелевскую премию по физике присудили ученым, сделавшим переворот в космологии.