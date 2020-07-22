Киевлянам рассказали о погоде до конца недели: ожидаются грозы

Главное: К концу недели на Киев обрушатся грозы. Будет не жарко.

Детали: В Гидрометцентре поведали о погоде в Киеве и области на ближайшие дни, 22-26 июля. Синоптики говорят, что на выходные ожидаются грозовые дожди.

В среду-пятницу прогнозируется малооблачная погода: днем будет плюс 22-24, а ночью 11-14 тепла. Жителям столицы обещают, что осадков не будет.

На выходные потеплеет, но пойдут дожди с грозами: днем ожидается 25-27 тепла, а ночью плюс 14-17.

Карта погоды:

В тему: 14 июля 2020 года стало известно, что ливень заставил харьковчан пересесть на надувную лодку.

7 июля 2020 года сообщалось, что жертвами аномальной жары в Херсонской области стали два человека.