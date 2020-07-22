Канадцы заявили, что белые медведи в Арктике могут почти полностью исчезнуть уже к концу этого века

Главное: Белые медведи в Арктике могут почти полностью исчезнуть уже через восемьдесят лет. Об этом говорят канадские ученые.

Детали: Исследователи из университета Торонто в Канаде предупредили, что уже к концу 21 века в Арктике могут почти исчезнуть все белые медведи. Ученых цитирует издание Nature Climate Change.

Причиной вымирания популяции животных называют сокращение морского льда, которое вызвано глобальным потеплением: его белые медведи используют для охоты на тюленей, а летом, в период таяния прибрежных льдов, они переходят на сушу, где практически лишены пищи и живут за счет накопленного до этого жира.

Специалисты говорят: «Из-за того, что теплый сезон в Арктике удлиняется, а площадь морского льда уменьшается в ответ на потепление, белые медведи с каждым годом вынуждены проводить на материке все больше времени».

Ученые говорят, что уже к 2100 году с голодом столкнутся 80% белых медведей.

Подчеркивается: «Наибольшему риску из-за длительного голодания подвергнутся детеныши, а наименьшему – одинокие взрослые самки».

При этом исследователи «исключают возможность адаптации белых медведей к постоянной жизни на суше».

В тему: 6 декабря 2019 года мы писали, что десятки белых медведей атаковали одно из российских сел.

10 августа 2016 года экологи сообщали о небывалом сокращении российских территорий в Арктике.