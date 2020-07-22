Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим

Главное: Людей без масок на Филиппинах будут задерживать. Так распорядился президент страны Родриго Дутерте.

Детали: Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал задерживать всех людей без масок во время пандемии коронавируса. Местная полиция получила соответствующие инструкции.

Политик заявил: «Я не против ареста людей, которые не носят маски. Может быть, это банально, но во время пандемии это может быть серьезным преступлением».

По последним данным коронавирусом на Филиппинах заболели 70 764 человека, из которых 1 837 умерли.

В тему: 10 мая 2020 года сообщалось, что президента Филиппин атаковал гигантский таракан.

12 февраля 2019 года стало известно, что президент Филиппин заявил, что его страну давным-давно пора переименовать.