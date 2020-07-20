Чеченский «пехотинец Великого Лидера Путина» угрожает Зеленскому

Главное: Рамзан Кадыров потребовал от Владимира Зеленского «подтвердить свои извинения» и заявил, что президенту Украины «придется ответить» за свои слова.

Детали: Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского «определиться» и подтвердить ранее принесенные им извинения. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал Кадыров.

По его словам, ответ придется держать «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».

Рамзан Кадыров также написал, что он «сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа».

И добавил: «Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко».

Справка: Выяснение отношений между Кадыровым и Зеленским касается видео с плачущим после молитвы главой Чечни в одном из шоу студии «Квартал 95». Видео было показано в 2014 году. В нем на кадры плачущего главы Чечни была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца на снос памятника Ленину. Зеленский принес извинения мусульманам за видео в апреле 2019 года.

В тему: В 2019 году Разман Кадыров в жесткой форме обратился к «коленопреклонному» Порошенко.